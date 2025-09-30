В Новосибирске откроют ещё два съезда на развязке нового моста

Он соединит улицу Станиславского (площадь Труда) с направлением к ТЭЦ-2. Дорожный съезд 6.1 станет шестым доступным для движения транспорта. В ноябре ожидается запуск съезда 6.2, который обеспечит прямой выезд с площади Труда в сторону аэропорта. Это уберёт левый поворот для общественного транспорта и значительно разгрузит движение. Всего по проекту на левом берегу будет 25 съездов.
Кроме того, на других участках продолжаются работы: монтируются акустические экраны, на эстакаде съезда 8 устанавливаются рельсы для трамваев, ведётся покраска парапетов и монтаж освещения.
Напоминаем, что четвёртый мост планируют открыть в декабре 2025 года.
Ранее мы писали о том, что в Академгородке на двух проспектах полностью убрали провода. Елизавета Казакова.