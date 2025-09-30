В Новосибирске откроют ещё два съезда на развязке нового моста

Он соединит улицу Станиславского (площадь Труда) с направлением к ТЭЦ-2. Дорожный съезд 6.1 станет шестым доступным для движения транспорта. В ноябре ожидается запуск съезда 6.2, который обеспечит прямой выезд с площади Труда в сторону аэропорта. Это уберёт левый поворот для общественного транспорта и значительно разгрузит движение. Всего по проекту на левом берегу будет 25 съездов.