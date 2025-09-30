Детские сады Ташкентской области возобновляют работу после массового отравления: чиновники обещают усилить контроль за питанием

По словам представителей министерства, теперь власти намерены не просто устранить последствия, но и не допустить повторения подобных ситуаций.
Что изменится после происшествия?
В министерстве подчеркнули, что согласно действующему законодательству, во многих детских садах услуги по организации питания предоставляются частными компаниями по аутсорсинговым контрактам. Все заключённые договоры с ними предусматривают строгое соблюдение санитарных норм и требований. После инцидента контроль за качеством предоставляемых этими компаниями услуг будет усилен.
Сейчас вместе с правоохранительными органами и Министерством здравоохранения ведётся комплексное расследование всех обстоятельств происшествия и работы всей системы. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения или недостатки, соответствующие договоры с поставщиками питания будут либо пересмотрены, либо расторгнуты.
Министерство официально обратилось ко всем организациям, предоставляющим питание детям: здоровье воспитанников — абсолютный приоритет. Ни в коем случае не допускается халатное отношение к санитарным требованиям или экономия за счёт качества и безопасности продуктов.
Новая система контроля
Контроль за качеством аутсорсинговых услуг на местах будет усилен. К мониторингу процесса подключат общественные комиссии, в состав которых войдут родители, эксперты и журналисты. Их выводы и заключения будут регулярно публиковаться для широкой общественности.
Также министерство заявило, что для предотвращения подобных ситуаций в будущем будут разработаны и внедрены системные меры, направленные не только на устранение последствий текущего инцидента, но и на предупреждение подобных случаев.
В работе по устранению последствий происшествия будут участвовать и другие государственные структуры: органы прокуратуры, Министерство экономики и финансов, а также Министерство здравоохранения.
Состояние детей: комментарии специалистов
Первый заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков сообщил, что основная часть детей, госпитализированных из-за отравления, полностью выздоровела и вернулась домой.
Сейчас под наблюдением врачей остаются только трое воспитанников. Их состояние стабильное, основное заболевание полностью излечено. Однако у этих детей были выявлены ранее существовавшие хронические заболевания, поэтому они пока находятся под дополнительным медицинским наблюдением. В ближайшее время их также выпишут домой.