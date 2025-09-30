Детские сады Ташкентской области возобновляют работу после массового отравления: чиновники обещают усилить контроль за питанием

Сейчас под наблюдением врачей остаются только трое воспитанников. Их состояние стабильное, основное заболевание полностью излечено. Однако у этих детей были выявлены ранее существовавшие хронические заболевания, поэтому они пока находятся под дополнительным медицинским наблюдением. В ближайшее время их также выпишут домой.