Из Новосибирска вылетел первый прямой рейс в Нячанг (Вьетнам). Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот», которая обслуживает перелеты по этому направлению.
Известно, что летная программа будет по направлению Новосибирск — Нячанг будет осуществляться два раза в неделю по вторникам и пятницам. Обратные вылеты запланированы по средам и субботам.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что из Новосибирска снова запустят прямые рейсы на Фукуок с ноября. Авиакомпания включила в зимнее расписание популярное туристическое направление.