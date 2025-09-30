Ричмонд
Из Новосибирска вылетел первый прямой рейс в Нячанг

Перелеты будут выполняться два раза в неделю.

Источник: Комсомольская правда

Из Новосибирска вылетел первый прямой рейс в Нячанг (Вьетнам). Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот», которая обслуживает перелеты по этому направлению.

Известно, что летная программа будет по направлению Новосибирск — Нячанг будет осуществляться два раза в неделю по вторникам и пятницам. Обратные вылеты запланированы по средам и субботам.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что из Новосибирска снова запустят прямые рейсы на Фукуок с ноября. Авиакомпания включила в зимнее расписание популярное туристическое направление.