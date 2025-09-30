Цены на электричество в Алматы увеличатся, но не для всех

Напомним, что 25 августа «ЭнергоСбыт» (филиал «Алатау Жарық Компаниясы») направил уведомление о планируемом повышении цен на электроэнергию с 31,85 до 38,1 тенге за КВт/ч, или на 19,6%, с 1 октября. 15 сентября были проведены общественные слушания, на которых жители мегаполиса раскритиковали данное решение.