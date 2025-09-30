Ричмонд
Цены на электричество в Алматы увеличатся, но не для всех

В Алматы с 1 октября повысится предельная цена на электричество. Тариф возрастет с 35,67 тенге до 38,43 тенге с учетом НДС. Однако для большинства горожан цена электроэнергии, напротив, снизилась, сообщили в «Алатау жарык компаниясы» — «Энергосбыт».

Источник: shutterstock

Повышение предельной цены связано с увеличением тарифов «Алатау жарык компаниясы» по передаче электричества по сетям, а также ростом цены на услуги КТЖ. Предельная цена без НДС с 1 октября составит 34,31 тенге за 1 кВтч (сейчас 31,85).

При этом повышение цены коснется только некоторых групп потребителей.

Тарифы для физлиц

Для бытовых потребителей, которые используют электроэнергию для собственных нужд, не связанных с бизнесом, тариф с 1 сентября был снижен до 30,26 тенге за 1 кВтч без НДС (33,89 тенге с НДС).

При этом казахстанцы платят не по общему, а по дифференцированному тарифу в зависимости от объемов потребления и наличия электрической плиты.

С 1 сентября для физлиц тарифы были снижены с учетом НДС:

  • 1-й уровень — до 30,76 тенге за 1 кВтч (ранее — 32,37 тенге),
  • 2-й уровень — до 40,64 тенге за 1 кВтч (ранее — 42,78 тенге),
  • 3-й уровень — до 50,81 тенге за 1 кВтч (ранее — 53,49 тенге).

Тарифы для бизнеса

Для потребителей, использующих электричество не для бытовых нужд, тариф с НДС вырастет с 1 октября с 35,67 тенге за 1 кВтч до 41,10 тенге за 1 кВтч. Без НДС тариф составит 36,70 тенге (ранее 31,85 тенге).

Для юрлиц, финансируемых из бюджета, с 1 октября тариф возрастет с 35,67 тенге до 39,29 тенге с учетом НДС. Без НДС цена электроэнергии составит 35,08 тенге за 1 кВтч (ранее 31,85).

Для компаний на территории специальных экономических зон и для производителей социально значимых продовольственных товаров тарифы не меняются. Они составляют 35,67 тенге за 1 кВтч с НДС (31,85 тенге без НДС).

Жители Алматинской области

Для жителей села Улькен Жамбылского района Алматинской области тариф на электричество составит 16,44 тенге за 1 кВтч без НДС (18,41 тенге с НДС).

Напомним, что 25 августа «ЭнергоСбыт» (филиал «Алатау Жарық Компаниясы») направил уведомление о планируемом повышении цен на электроэнергию с 31,85 до 38,1 тенге за КВт/ч, или на 19,6%, с 1 октября. 15 сентября были проведены общественные слушания, на которых жители мегаполиса раскритиковали данное решение.

Позже в Комитете по регулированию естественных монополий Алматы и Алматинской области разъяснили, что не будут повышать тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.