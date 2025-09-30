Из Ленинградского зоопарка сбежала птица-носорог. Петербуржцев просят смотреть по сторонам

Со слов сотрудников, птица-носорог воспользовалась моментом и выскользнула на волю, направившись в сторону Александровского парка. Киперы отмечают, что птица родилась и выросла в условиях зоопарка, поэтому не приспособлена к самостоятельной жизни в дикой природе, тем более в петербургском климате. Низкие температуры, отсутствие привычного питания и стресс могут навредить её здоровью.
Большой индийский калао, или двурогий калао, имеет большой желтый клюв и черно-белое оперение, длина тела — около метра, размах крыльев — 150 сантиметров. Очевидцев, заметивших птицу на земле, просят накинуть на нее пальто или плотное покрывало: это ограничит пернатому обзор и успокоит его.
Всех, кто заметит беглеца, просят звонить сотруднику отдела «Орнитология» —