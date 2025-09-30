Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Ленинградского зоопарка сбежала птица-носорог. Петербуржцев просят смотреть по сторонам

Большой индийский калао улетел из Ленинградского зоопарка во вторник, 30 сентября. Птица-носорог упорхнула во время плановой процедуры по переводу обитателей из летних вольеров в зимние, теперь ее ищут. О пропаже во вторник, 30 сентября, сообщает телеграм-канал «Зверопятница».

Источник: ЗвероПятница

Со слов сотрудников, птица-носорог воспользовалась моментом и выскользнула на волю, направившись в сторону Александровского парка. Киперы отмечают, что птица родилась и выросла в условиях зоопарка, поэтому не приспособлена к самостоятельной жизни в дикой природе, тем более в петербургском климате. Низкие температуры, отсутствие привычного питания и стресс могут навредить её здоровью.

Большой индийский калао, или двурогий калао, имеет большой желтый клюв и черно-белое оперение, длина тела — около метра, размах крыльев — 150 сантиметров. Очевидцев, заметивших птицу на земле, просят накинуть на нее пальто или плотное покрывало: это ограничит пернатому обзор и успокоит его.

Всех, кто заметит беглеца, просят звонить сотруднику отдела «Орнитология» — +7 904 636−41−63.