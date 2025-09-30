Из Ленинградского зоопарка сбежала птица-носорог. Петербуржцев просят смотреть по сторонам

Со слов сотрудников, птица-носорог воспользовалась моментом и выскользнула на волю, направившись в сторону Александровского парка. Киперы отмечают, что птица родилась и выросла в условиях зоопарка, поэтому не приспособлена к самостоятельной жизни в дикой природе, тем более в петербургском климате. Низкие температуры, отсутствие привычного питания и стресс могут навредить её здоровью.