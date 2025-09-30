В Свердловской области бушуют смешанные инфекции: в основном болеют дети

«Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снизилась за минувшую неделю на 15%: зарегистрировано 37,3 тысяч случаев, из них 17,6 тысяч — в Екатеринбурге. Показатель остается на уровне средних многолетних значений. Среди заболевших 54,4% — дети», — сообщает ведомство.
Эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает оставаться в рамках сезонной нормы, соответствуя средним многолетним значениям для данного периода.
Особое внимание медики уделяют детской заболеваемости, на долю которой приходится 54,4% от общего числа зарегистрированных случаев. Как отмечают специалисты, всплеск заболеваемости среди детей начался с начала сентября, когда окончились каникулы и несовершеннолетние вернулись в организованные коллективы.
Специалисты напоминают, что в Свердловской области продолжается кампания по вакцинопрофилактике гриппа. На сегодняшний день каждый пятый житель региона уже получил прививку. Медики подчеркивают важность своевременной вакцинации, особенно для тех, кто еще не успел пройти иммунизацию. Отмечается, что формирование иммунитета после прививки занимает несколько недель, поэтому важно успеть вакцинироваться до начала подъема заболеваемости гриппом.
Для дополнительной защиты от респираторных инфекций врачи рекомендуют соблюдать комплекс профилактических мер. К ним относятся тщательная гигиена рук с использованием мыла или антисептических средств, избегание прикосновений к лицу немытыми руками, соблюдение социальной дистанции в общественных местах и особые меры предосторожности при уходе за заболевшими членами семьи.
Также важную роль в укреплении иммунитета играет здоровый образ жизни, включающий сбалансированное питание, полноценный сон и физическую активность.
При появлении первых симптомов заболевания, таких как повышение температуры тела, кашель, насморк, боль в горле или общее недомогание, необходимо оставаться дома и незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Переносить заболевание «на ногах» крайне опасно. Своевременная диагностика и правильное лечение не только ускоряют выздоровление, но и помогают предотвратить развитие осложнений, а также снижают риск распространения инфекции среди окружающих, напоминают специалисты Роспотребнадзора.
«ФедералПресс» сообщал, что неделей ранее число заболевших за неделю в регионе было 44 тысячи, при этом почти половина случаев была зарегистрирована в уральской столице.