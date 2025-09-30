В Свердловской области бушуют смешанные инфекции: в основном болеют дети

Специалисты напоминают, что в Свердловской области продолжается кампания по вакцинопрофилактике гриппа. На сегодняшний день каждый пятый житель региона уже получил прививку. Медики подчеркивают важность своевременной вакцинации, особенно для тех, кто еще не успел пройти иммунизацию. Отмечается, что формирование иммунитета после прививки занимает несколько недель, поэтому важно успеть вакцинироваться до начала подъема заболеваемости гриппом.