Компании Новосибирской области смогут роботизировать рабочие процессы

Корпорация развития Новосибирской области подписала два соглашения с разработчиками цифровых и робототехнических решений для предприятий, которые являются участниками федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре компетенций.
Одно из соглашений было заключено с новосибирским интегратором «Гласстех». Оно предусматривает сотрудничество сторон при формировании коробочных решений и реализации совместных продуктов, а также внедрение цифровых систем для предприятий — участников федерального проекта.
Второе соглашение было подписано с пермской компанией «Промобот». Оно направлено на развитие робототехники и помощь предприятиям Новосибирской области в роботизации производства.
Региональный центр компетенций примет участие в разработке шести учебных программ, которые будут базироваться на робототехнических принципах. Также в течение полутора лет центры компетенций Новосибирской, Нижегородской областей и Пермского края будут совместно разрабатывать новые «Фабрики процессов».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.