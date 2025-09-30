Компании Новосибирской области смогут роботизировать рабочие процессы

Корпорация развития Новосибирской области подписала два соглашения с разработчиками цифровых и робототехнических решений для предприятий, которые являются участниками федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре компетенций.