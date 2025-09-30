Почему в Калининграде нет электробусов? Власти дали исчерпывающий ответ

Мы долгое время изучали опыт эксплуатации электробусов в Москве, других городах и пока отказались. Для себя приняли решение в пользу троллейбусов с автономным ходом. Потому что в настоящий момент это не требует строительства дорогой зарядной инфраструктуры, а также не требует долгого отстоя на конечной. Мы приняли решение использовать нынешнюю троллейбусную сеть. Зарядка происходит по пути движения троллейбусов.