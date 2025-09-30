Ричмонд
Почему в Калининграде нет электробусов? Власти дали исчерпывающий ответ

Эксперты сравнили разные виды транспорта.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде пока не появятся электробусы, поскольку они экономически менее выгодны, чем троллейбусы с автономным ходом. Об этом сообщила журналистам глава администрации Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 30 сентября.

Мы долгое время изучали опыт эксплуатации электробусов в Москве, других городах и пока отказались. Для себя приняли решение в пользу троллейбусов с автономным ходом. Потому что в настоящий момент это не требует строительства дорогой зарядной инфраструктуры, а также не требует долгого отстоя на конечной. Мы приняли решение использовать нынешнюю троллейбусную сеть. Зарядка происходит по пути движения троллейбусов.

сказала Дятлова

По словам сити-менеджера, будущее электробусов в Калининграде зависит от развития этого вида транспорта. «Если экономически электробусы будут выгоднее, мы всегда сможем вернуться к идее их приобретения», — заключила Дятлова.

Специалисты подсчитали, что электробусов на линии понадобится больше, чем троллейбусов или автобусов: например, пять единиц вместо четырёх. Причина в том, что транспорту необходимо время, чтобы зарядиться. Требуется и больше водителей.

«Калининград-ГорТранс» получил на тестирование электромаршрутку. Но на городские рейсы она не выйдет.