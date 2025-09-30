Талантливые студенты из Приангарья получат материальную поддержку

Ежемесячную денежную выплату получат талантливые студенты, обучающиеся в вузах в Иркутской области. Мера поддержки реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования.
«Несколько лет назад было принято решение об установлении такой меры поддержки, чтобы талантливые выпускники школ выбирали наши вузы, получали знания здесь и могли применить их во благо региона. Благодаря участию Приангарья в мероприятиях нацпроекта “Образование” мы создали целую сеть инновационных площадок для развития творческих и научно-исследовательских способностей детей, продолжаем поддерживать талантливую молодежь в рамках нового нацпроекта “Молодежь и дети”», — сказал и. о. министра образования Иркутской области Максим Парфенов.
Размер ежемесячной материальной поддержки составит пять тысяч рублей. Для назначения выплаты студент должен иметь одно из достижений, подробнее о которых можно узнать на официальном сайте министерства образования региона.
Уточняется, что такая мера поддержки будет доступна учащимся 1-го, 2-го и 3-го курсов. При этом у студентов не должно быть оценок «удовлетворительно» и академических задолженностей. Еще одно условие — наличие ежегодного достижения результатов в научно-исследовательской деятельности.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.