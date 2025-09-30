Талантливые студенты из Приангарья получат материальную поддержку

«Несколько лет назад было принято решение об установлении такой меры поддержки, чтобы талантливые выпускники школ выбирали наши вузы, получали знания здесь и могли применить их во благо региона. Благодаря участию Приангарья в мероприятиях нацпроекта “Образование” мы создали целую сеть инновационных площадок для развития творческих и научно-исследовательских способностей детей, продолжаем поддерживать талантливую молодежь в рамках нового нацпроекта “Молодежь и дети”», — сказал и. о. министра образования Иркутской области Максим Парфенов.