Гостиничный комплекс в Омской области оптимизирует работу

Сотрудники гостиничного комплекса «Турист» в Омской области изучат бережливые технологии при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Полученные знания помогут им оптимизировать работу предприятия, сообщили в правительстве региона.
В качестве эталонного участка в комплексе выбрали процесс подготовки свободных номеров к заезду гостей. Обучение работников компании проходит при поддержке экспертов регионального центра компетенций.
Так, недавно специалисты узнали, как анализировать эффективность оборудования. Теперь они смогут фиксировать показатели нагрузки техники и качества стирки. Кроме того, сотрудникам предприятия рассказали об автономном обслуживании оборудования. Благодаря этому они смогут самостоятельно выполнять мелкий ремонт стиральных машин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.