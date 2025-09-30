В Бугуруслане прошел карьерный фестиваль «Живи и работай в Оренбуржье»

«Наши карьерные фестивали стали эффективной платформой для общения и обмена опытом [для] тех, кто планирует работать и развиваться в Оренбуржье. Молодежь получает здесь возможность наглядно увидеть реалии современного рынка труда и понять, в каком направлении двигаться дальше, чтобы найти свое призвание. А для компаний это отличный шанс найти замотивированных сотрудников», — отметила министр труда и занятости населения Оренбургской области Наиля Исхакова.