В Бугуруслане прошел карьерный фестиваль «Живи и работай в Оренбуржье»

Первый в этом учебном году карьерный фестиваль «Живи и работай в Оренбуржье» состоялся 25 сентября в городе Бугуруслане в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
Мероприятие собрало тысячу человек. Основной площадкой фестиваля стала экспозиция девяти областных учебных заведений и семи работодателей. Школьники и студенты узнали о востребованных профессиях и получили консультации по выбору образовательных маршрутов. Кроме того, в программу мероприятия вошли мастер-классы, тренинги и кейс-чемпионат «Битва профессий».
«Наши карьерные фестивали стали эффективной платформой для общения и обмена опытом [для] тех, кто планирует работать и развиваться в Оренбуржье. Молодежь получает здесь возможность наглядно увидеть реалии современного рынка труда и понять, в каком направлении двигаться дальше, чтобы найти свое призвание. А для компаний это отличный шанс найти замотивированных сотрудников», — отметила министр труда и занятости населения Оренбургской области Наиля Исхакова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.