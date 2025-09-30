Нижегородцам разъяснили правила утилизации вейпов

В первую очередь речь идет о рисках загрязнения почвы и водоемов. Специалисты подчеркивают, что переработка электронных сигарет представляет собой технологически сложный процесс. Основная проблема заключается в конструкции устройств: они состоят из различных видов пластика, что делает невозможным их сортировку и повторное использование по общим правилам. Особую опасность представляют встроенные аккумуляторные батареи. Они требуют специальных условий хранения, транспортировки и обезвреживания, которыми «Ситиматик» не располагает. У регионального оператора отсутствует лицензия и необходимая инфраструктура для самостоятельной переработки подобных отходов.