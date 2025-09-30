Для молодежи Курчалоевского района Чечни провели тренинг «Шаг в будущее»

Интерактивный тренинг «Шаг в будущее», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», прошел в Курчалоевском районе Чечни. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
В ходе тренинга молодежь смогла не только получить ценные материалы и советы от опытных наставников, но и поучаствовать в групповых упражнениях, которые способствовали укреплению командного духа и развитию коммуникативных навыков. Участники, разбитые на небольшие группы по 15 человек, обменивались идеями, мнениями и планами на будущее.
«Такие мероприятия способствуют формированию у молодежи положительного отношения к развитию, помогают увидеть новые горизонты и укрепляют веру в собственные силы. Владея новыми знаниями и умениями, молодые люди готовы уверенно шагать в будущее и реализовывать свои идеи, становясь активными участниками жизни района и страны», — отметили в администрации Курчалоевского района.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.