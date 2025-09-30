Для молодежи Курчалоевского района Чечни провели тренинг «Шаг в будущее»

В ходе тренинга молодежь смогла не только получить ценные материалы и советы от опытных наставников, но и поучаствовать в групповых упражнениях, которые способствовали укреплению командного духа и развитию коммуникативных навыков. Участники, разбитые на небольшие группы по 15 человек, обменивались идеями, мнениями и планами на будущее.