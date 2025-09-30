Судно «Академик Трешников» выполнило самый высокоширотный рейс в своей истории

Научно-экспедиционное судно «Академик Трешников» построено в 2012 году на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. Судно имеет ледовый класса Arc7 и обеспечивает доставку грузов и полярников на станции в Арктике и Антарктике. Вместимость судна — до 60 человек экипажа и 80 членов экспедиции. На борту оборудованы 10 стационарных лабораторий, в том числе две океанологические, океанографическая с морозильной камерой, гидрохимическая, экологическая, гидроакустическая, метео-синоптическая, лаборатория приема спутниковой гидрометеорологической информации, центральная компьютерная и лаборатория ледовых нагрузок. Также в составе судна четыре мобильные контейнерные лаборатории для океанологических, ледовых, геофизических биологических и исследований атмосферы. Две вертолетные площадки позволяют выполнять грузовые работы с кормы и с бака судна. Для осмотра подводной части судна оборудована водолазная станция.