Алексей Беспрозванных возложил цветы на мемориальном комплексе «Тростенец» в Беларуси

Посещение мемориального комплекса «Тростенец» в Минске стало важной частью программы визита губернатора, подчеркивающей общую историческую память и неразрывность связей между народами России и Беларуси. Во вторник, 30 сентября, делегация Калининградской области во главе с Алексеем Беспрозванных возложила цветы в память о жертвах нацизма.
— Во всех поездках, как по России, так и за ее пределами, я считаю своим долгом посещать памятные места, связанные с трагическими событиями Великой Отечественной войны, — цитирует губернатора пресс-служба правительства. — Такие мемориалы, как «Тростенец» — это наша общая боль и незаживающая рана. Сохранение памяти о величайшей жертве, принесенной нашими народами, сегодня особенно важно. Это наш нравственный долг противодействовать любым попыткам пересмотра истории, искажения подвига солдат-освободителей и всего советского народа в борьбе с фашизмом.
Нацистский лагерь «Тростенец» был одной из крупнейших «фабрик смерти» на оккупированной территории Европы. По количеству жертв лагерь входит в число восьми самых известных мест массового уничтожения людей периода Второй мировой войны. На основании архивных данных установлено, что в здесь погибли более 546 тысяч человек.