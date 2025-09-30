Алексей Беспрозванных возложил цветы на мемориальном комплексе «Тростенец» в Беларуси

— Во всех поездках, как по России, так и за ее пределами, я считаю своим долгом посещать памятные места, связанные с трагическими событиями Великой Отечественной войны, — цитирует губернатора пресс-служба правительства. — Такие мемориалы, как «Тростенец» — это наша общая боль и незаживающая рана. Сохранение памяти о величайшей жертве, принесенной нашими народами, сегодня особенно важно. Это наш нравственный долг противодействовать любым попыткам пересмотра истории, искажения подвига солдат-освободителей и всего советского народа в борьбе с фашизмом.