В Гострудинспекции рассказали, как жители Башкирии будут отдыхать в честь Дня Республики

Ванскова особо отметила, что работа в праздничный день 11 октября оплачивается в двойном размере согласно статье 153 Трудового кодекса РФ. Привлечение к работе в выходные дни допускается только с письменного согласия сотрудника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Работник имеет право отказаться от работы в выходной день при отсутствии соответствующего приказа и его письменного согласия.