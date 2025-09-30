В Гострудинспекции рассказали, как жители Башкирии будут отдыхать в честь Дня Республики

Государственная инспекция труда Башкирии опубликовала разъяснения о режиме работы в связи с празднованием Дня Республики 11 октября. Праздничная дата выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 13 октября.
Как пояснила заместитель руководителя ведомства Оксана Ванскова, для работников с пятидневной рабочей неделей предстоит трехдневный отдых — с 11 по 13 октября включительно. Пятница, 10 октября, будет сокращена на один час.
Для сотрудников, работающих по шестидневному графику, выходным днем будет только суббота 11 октября. Если отпуск работника «захватывает» праздничный день 11 октября, то отдых продлевается на один день.
Ванскова особо отметила, что работа в праздничный день 11 октября оплачивается в двойном размере согласно статье 153 Трудового кодекса РФ. Привлечение к работе в выходные дни допускается только с письменного согласия сотрудника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Работник имеет право отказаться от работы в выходной день при отсутствии соответствующего приказа и его письменного согласия.
