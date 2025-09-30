Такого в Молдове давно не было: Самая мощная магнитная буря за последние 3 месяца накрыла планету — красный уровень опасности

На Земле началась магнитная буря категории G3+, самая крупная за последние три месяца. Об этом 30 сентября рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
— Регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний. По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7,33, что соответствует магнитной буре категории G3+ по 5-балльной шкале, — отметил Богачев в беседе с РИА «Новости».
Он добавил, что подобные события последний раз наблюдались 1 июня этого года, когда Земля подверглась прямому удару крупного солнечного протуберанца. По его словам, повышенная солнечная активность продолжает значительно осложнять обстановку в околоземном космическом пространстве.
