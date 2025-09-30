Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Такого в Молдове давно не было: Самая мощная магнитная буря за последние 3 месяца накрыла планету — красный уровень опасности

Подобные события последний раз наблюдались 1 июня этого года, когда Земля подверглась прямому удару крупного солнечного протуберанца.

Источник: Комсомольская правда

На Земле началась магнитная буря категории G3+, самая крупная за последние три месяца. Об этом 30 сентября рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

— Регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний. По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7,33, что соответствует магнитной буре категории G3+ по 5-балльной шкале, — отметил Богачев в беседе с РИА «Новости».

Он добавил, что подобные события последний раз наблюдались 1 июня этого года, когда Земля подверглась прямому удару крупного солнечного протуберанца. По его словам, повышенная солнечная активность продолжает значительно осложнять обстановку в околоземном космическом пространстве.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Оппозиция ответственности не боится: Почему ПАС-Санду невыгодно, чтобы кто-то работал на благо страны.

В соцсетях ходят слухи, что оппозиционные силы сами не хотели приходить к власти (далее).

Выборы закончились, можно расходиться: Чтобы победить, ПАС надо было напугать избирателя до дрожи в коленках, до озноба, до холодного пота мифическими российскими солдатами в аэропорту Кишинева и несуществующей угрозой из Приднестровья.

Уже с 29 сентября власть не ноет о военной российской угрозе, о десятках тысяч военных из России, о том, что наш аэропорт под угрозой, а из Приднестровья готовы идти маршем на Одессу (далее).

«Победу PAS обеспечило использование всего административного ресурса»: Прорыв к власти в Молдове партии Санду может обернуться объединением оппозиции, как в парламенте, так и на улице.

Политолог Анатолий Дирун прокомментировал итоги выборов (далее).