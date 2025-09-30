Минчанин пойдет по суд из-за поддельного рецепта на лекарства

После этого минчанин покупал лекарство по рецепту в разных аптеках столицы. Иногда он просил отоварить рецепт свою сожительницу, которая ничего не подозревала. В апреле мужчина пришел в аптеку, которая расположена на улице Тимирязева. Провизор заподозрила, что рецептурный бланк является поддельным, и вызвала милицию. Фигурант испугался, не стал дожидаться приезда милиционеров.