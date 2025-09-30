Минчанин пойдет по суд из-за поддельного рецепта на лекарства. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Центрального района, пишет агентство «Минск-Новости».
Выяснилось, что 28-летний житель Минска купил поддельный рецептурный бланк у неустановленного лица. Данный бланк фигурант собственноручно заполнил, написав вымышленные данные и врача, и пациенты. Кроме того, он указал препарат, предназначенный для лечения нейропатической боли (данный препарат вызывает интерес и у наркозависимых людей).
После этого минчанин покупал лекарство по рецепту в разных аптеках столицы. Иногда он просил отоварить рецепт свою сожительницу, которая ничего не подозревала. В апреле мужчина пришел в аптеку, которая расположена на улице Тимирязева. Провизор заподозрила, что рецептурный бланк является поддельным, и вызвала милицию. Фигурант испугался, не стал дожидаться приезда милиционеров.
Однако мужчину все равно задержали, в отношении него было заведено уголовное дело. Вину минчанин признал полностью, в содеянном раскаялся. По его словам, препарат он принимал для купирования головных болей после дорожно-транспортного происшествия.
Старший помощник прокурора Центрального района Анастасия Матюшко-Леончик отметила, что мужчине было предъявлено обвинение по части 1 статьи 380 Уголовного кодекса — подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков.
