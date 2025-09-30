Ричмонд
Петергоф и Ломоносов связал новый водопровод для 100 тыс. жителей

Отмечается, что работы велись с октября 2023 года.

Новый водопровод связал Петергоф и Ломоносов. Теперь водоснабжением обеспечены около 100 тыс. жителей Петродворцового района, сообщили в комитете по энергетике Петербурга.

Отмечается, что работы велись с октября 2023 года, был заменен трубопровод диаметром 800 миллиметров и протяженностью 7,5 километров. На первом этапе заменили 3,5 километра труб на Астрономической улице, затем обновили 1,8 километра водовода на Гостилицком шоссе и 2,2 километра — на Чичеринской и Ботанической улицах.

При реконструкции использовали высококачественные отечественные материалы, для монтажа труб применялось современное стыковое соединение под уплотнительное резиновое кольцо. В настоящее время продолжается восстановление нарушенного благоустройства.