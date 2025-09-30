Елена Дятлова объяснила, почему отопление не стоит включать в первых числах октября

«Кто-нибудь смотрел на следующую неделю температуру? Там 16−18 градусов с ночными температурами до 12−13. Поэтому у нас всегда баланс по поводу включения отопления. Но включить, отключить, а потом еще раз включить — к этому система не готова. Это будет два гидроудара на инфраструктуру. Чтобы подать теплоноситель, должно быть две готовности: готовность теплоисточников и теплоснабжающих организаций, а также готовность управляющих компаний и жилого фонда принять это тепло».