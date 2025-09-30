В Красноармейске Саратовской области обновили 3 общественные территории

«Именно за эти территории жители Красноармейска проголосовали в прошлом году в ходе Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Напомним, активность жителей региона в этом вопросе растет, ведь у них есть реальный шанс внести свой вклад в преображение родного поселка, родного города, сделать свою жизнь приятнее и комфортнее», — отметил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Александр Мышев.