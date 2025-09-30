В Красноармейске Саратовской области обновили 3 общественные территории

Благоустройство трех общественных территорий завершилось в городе Красноармейске. Работы проводились при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области.
В частности, на улицах Кирова и Комсомольской появились новые пешеходные зоны. В то же время в местном парке культуры и отдыха сделали новую детскую площадку, на которой установили детское оборудование, а для безопасности на землю положили специальное мягкое покрытие из плиток на основе резиновой крошки.
«Именно за эти территории жители Красноармейска проголосовали в прошлом году в ходе Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Напомним, активность жителей региона в этом вопросе растет, ведь у них есть реальный шанс внести свой вклад в преображение родного поселка, родного города, сделать свою жизнь приятнее и комфортнее», — отметил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Александр Мышев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.