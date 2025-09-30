В Челнах врачи скорой помощи вернули к жизни мужчину после остановки сердца

За два дня до инцидента 43-летнего мужчину беспокоили острые боли в груди, но за медицинской помощью он обратился лишь на работе в медпункт предприятия, когда боль стала нестерпимой. В момент обследования он потерял сознание, дыхание прекратилось, электрокардиограмма зафиксировала отсутствие сердечных сокращений.