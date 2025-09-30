В Челнах врачи скорой помощи вернули к жизни мужчину после остановки сердца

За два дня до инцидента 43-летнего мужчину беспокоили острые боли в груди, но за медицинской помощью он обратился лишь на работе в медпункт предприятия, когда боль стала нестерпимой. В момент обследования он потерял сознание, дыхание прекратилось, электрокардиограмма зафиксировала отсутствие сердечных сокращений.
Фельдшеры скорой помощи Екатерина Шуркина и Виолетта Трифонова начали сердечно-легочную реанимацию. В течение 18 минут они проводили наружный массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. После разряда дефибриллятора восстановился синусовый ритм, на мониторе появились признаки острого инфаркта миокарда.
Пациента экстренно доставили в стационар. Его передали врачам кардиореанимации, которые успешно провели операцию. Сегодня мужчина чувствует себя хорошо.