Календарь постепенной либерализации рынка природного газа утвержден в Молдове

Согласно решению, принятому с 1 апреля 2026 года, обязанность по предоставлению коммунальных услуг больше не будет распространяться на крупных небытовых потребителей с объёмом потребления более 100 тысяч кубометров в год, и они будут приобретать природный газ только по договорным ценам. Средние небытовые потребители с объёмом потребления от 10 тысяч до 100 тысяч кубометров в год перейдут на свободный рынок с 1 апреля 2027 года.