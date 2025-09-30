Календарь постепенной либерализации рынка природного газа утвержден в Молдове

Как отметили в ведомстве, документ основан на Законе № 108/2016 и международных обязательствах Республики Молдова в области энергетики.
Постановлением устанавливается поэтапный переход отдельных категорий потребителей на снабжение природным газом по рыночным ценам с постепенной отменой регулируемого режима для крупных и средних небытовых потребителей.
«Либерализация рынка природного газа является необходимой мерой для создания конкурентоспособного и прозрачного энергетического сектора. Республика Молдова полностью зависит от импорта природного газа, а диверсификация источников и внедрение конкурентных механизмов снижают риски монополизма, способствуют стабильности поставок и гармонизации национального рынка со стандартами Европейского союза. В то же время либерализация является необходимым условием для интеграции в региональный и европейский энергетический рынок», — отметили в НАРЭ.
Согласно решению, принятому с 1 апреля 2026 года, обязанность по предоставлению коммунальных услуг больше не будет распространяться на крупных небытовых потребителей с объёмом потребления более 100 тысяч кубометров в год, и они будут приобретать природный газ только по договорным ценам. Средние небытовые потребители с объёмом потребления от 10 тысяч до 100 тысяч кубометров в год перейдут на свободный рынок с 1 апреля 2027 года.
Потребители-домохозяйства, небольшие недомохозяйственные организации, а также учреждения и предприятия, предоставляющие основные социальные услуги (здравоохранение, основная социальная помощь, чрезвычайные ситуации, безопасность, образование или государственное управление), продолжат получать выгоду от поставок по регулируемым ценам, но с правом выбора свободного рынка.
