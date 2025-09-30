Около 600 тыс. жителей Башкирии получат уведомления об уплате налога

В этом году почти 570 тыс. налогоплательщикам придет заказное письмо с уведомлением об уплате имущественного, транспортного или земельного налогов. Его можно будет оплатить сразу в почтовом отделении. Об этом рассказали в пресс-службе УФПС РБ АО «Почта России».
Если адресата не окажется дома, сотрудник оставит извещение на получение письма в почтовом ящике. Оно будет храниться там 30 дней. Получить письмо с налоговым уведомлением можно по паспорту или QR-коду из мобильного приложения Почты России.
«Несмотря на активное развитие цифровых банковских сервисов многие оплачивают налоги в почтовых отделениях. Эта услуга особенно востребована в малых и удаленных населенных пунктах, а также там, где нет устойчивого интернет-соединения», — отметил директор регионального управления Почты России Ленард Шафиков.
Помимо вышенаписанного способа, оплатить налог можно по номеру ИНН или на дому с помощью мобильного почтово-кассового терминала у почтальона.