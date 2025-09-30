Около 600 тыс. жителей Башкирии получат уведомления об уплате налога

В этом году почти 570 тыс. налогоплательщикам придет заказное письмо с уведомлением об уплате имущественного, транспортного или земельного налогов. Его можно будет оплатить сразу в почтовом отделении. Об этом рассказали в пресс-службе УФПС РБ АО «Почта России».