Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщину лишили почти полумиллиона рублей: все из-за махинаций с маткапиталом

Уфимку через суд заставили вернуть 480 тысяч рублей маткапитала.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прокуратура Гафурийского района через суд взыскала с жительницы Уфы более 480 тысяч рублей средств материнского капитала, которые были использованы не по целевому назначению.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проверка установила, что в 2021 году женщина приобрела земельный участок в селе Зилим-Караново для индивидуального жилищного строительства. Спустя месяц она оформила договор целевого займа на сумму свыше 480 тысяч рублей, официально — на возведение жилого дома. Однако, как выяснилось, после получения денежных средств женщина распорядилась ими по своему усмотрению, а жилой дом так и не был построен.

В последующем на счет получательницы сертификата были перечислены средства государственной поддержки — материнский капитал, которыми она погасила ранее взятый заем.

Прокуроры обратились в суд с иском о взыскании с женщины суммы неосновательного обогащения. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа. Исполнение судебного решения о возврате бюджетных средств находится на контроле прокуратуры.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.