Женщину лишили почти полумиллиона рублей: все из-за махинаций с маткапиталом

Как сообщает пресс-служба ведомства, проверка установила, что в 2021 году женщина приобрела земельный участок в селе Зилим-Караново для индивидуального жилищного строительства. Спустя месяц она оформила договор целевого займа на сумму свыше 480 тысяч рублей, официально — на возведение жилого дома. Однако, как выяснилось, после получения денежных средств женщина распорядилась ими по своему усмотрению, а жилой дом так и не был построен.