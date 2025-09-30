Женщину лишили почти полумиллиона рублей: все из-за махинаций с маткапиталом

В Башкирии прокуратура Гафурийского района через суд взыскала с жительницы Уфы более 480 тысяч рублей средств материнского капитала, которые были использованы не по целевому назначению.
Как сообщает пресс-служба ведомства, проверка установила, что в 2021 году женщина приобрела земельный участок в селе Зилим-Караново для индивидуального жилищного строительства. Спустя месяц она оформила договор целевого займа на сумму свыше 480 тысяч рублей, официально — на возведение жилого дома. Однако, как выяснилось, после получения денежных средств женщина распорядилась ими по своему усмотрению, а жилой дом так и не был построен.
В последующем на счет получательницы сертификата были перечислены средства государственной поддержки — материнский капитал, которыми она погасила ранее взятый заем.
Прокуроры обратились в суд с иском о взыскании с женщины суммы неосновательного обогащения. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа. Исполнение судебного решения о возврате бюджетных средств находится на контроле прокуратуры.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.