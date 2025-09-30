В Калининграде подвели итоги регионального конкурса «Бизнес Баттл»

Три проекта предпринимателей Калининградской области стали победителями и призерами конкурса «Бизнес Баттл», итоги которого были объявлены в Калининграде. Проведение подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Главный приз в 2 млн рублей получил Йоханн Воронин с проектом янтарной теплотерапии AmberTerm. Его семейная команда разработала согревающий мат с наполнением из природного янтаря, который помогает не только согреться, но и оздоровиться, снять стресс и продлить активную жизнь.
Второе место занял Роман Ершов с проектом «Пекарня у дома “Тепло”». Он сможет бесплатно пройти обучение по программе «Магистр делового администрирования» в РАНХиГС.
Награду в 600 тыс. рублей за третье место получили Дарья и Мария Титовы. Они создали бренд женской одежды MIDITI.
«Калининградская область традиционно является регионом с высокой предпринимательской активностью. Для нас крайне важно создавать условия, при которых бизнес не только выживает, но и растет, привлекает инвестиции, создает рабочие места. “Бизнес Баттл” стал площадкой, где предприниматели могут получить практическую поддержку, экспертную оценку и доступ к ресурсам для масштабирования своих идей», — отметил глава Калининградской области Алексей Беспрозванных.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.