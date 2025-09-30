В Калининграде подвели итоги регионального конкурса «Бизнес Баттл»

«Калининградская область традиционно является регионом с высокой предпринимательской активностью. Для нас крайне важно создавать условия, при которых бизнес не только выживает, но и растет, привлекает инвестиции, создает рабочие места. “Бизнес Баттл” стал площадкой, где предприниматели могут получить практическую поддержку, экспертную оценку и доступ к ресурсам для масштабирования своих идей», — отметил глава Калининградской области Алексей Беспрозванных.