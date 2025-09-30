Представителям петербургских НКО рассказали о доступных мерах поддержки

Выездной интенсив для представителей некоммерческих организаций (НКО) прошел в конце августа в Санкт-Петербурге. На мероприятии, организованном в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», рассказали о доступных мерах поддержки, сообщили в городском комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
«Мы заинтересованы в том, чтобы был выстроен диалог и четкая, прозрачная система коммуникации с органами государственной власти, бюджетными учреждениями и некоммерческими организациями. Чтобы у нас была единая платформа, где мы могли бы вместе решать проблемы и масштабировать существующие проекты и задачи. Поэтому я призываю вас запастись большим количеством контактов, обмениваться телефонами, идеями и взглядами», — заявил на торжественном открытии интенсива директор центра «ВЕКТОР» Денис Еремин.
Мероприятие длилось два дня. В первый день интенсива провели блиц-презентацию. Во время нее каждый участник смог поделиться своими успехами, достижениями и планами на будущее, а также решить конкретные кейсы, с которыми организации сталкиваются ежедневно.
Во второй день интенсива состоялись лекции с элементами тренинга «Внутренняя политика и корпоративная культура некоммерческих организаций» и «Основы эффективной коммуникации и мотивации в коллективе. Работа с конфликтами и стрессовыми ситуациями». Помимо этого, для участников провели интерактивное занятие «Эффективное управление проектами. Организация тематических мероприятий».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.