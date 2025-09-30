Представителям петербургских НКО рассказали о доступных мерах поддержки

«Мы заинтересованы в том, чтобы был выстроен диалог и четкая, прозрачная система коммуникации с органами государственной власти, бюджетными учреждениями и некоммерческими организациями. Чтобы у нас была единая платформа, где мы могли бы вместе решать проблемы и масштабировать существующие проекты и задачи. Поэтому я призываю вас запастись большим количеством контактов, обмениваться телефонами, идеями и взглядами», — заявил на торжественном открытии интенсива директор центра «ВЕКТОР» Денис Еремин.