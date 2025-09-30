Запатентован новый метод ранней диагностики патологий черепа у детей

«Череп человека состоит из нескольких костей, которые соединены друг с другом гибкими швами. В детстве именно они позволяют ему расти вместе с мозгом. Со временем швы становятся более плотными и зарастают костной тканью. Но если оно происходит слишком рано — у ребенка до 2 лет — то развивается опасное заболевание краниосиностоз. Оно встречается в одном из 2 тысяч случаев и приводит к асимметрии головы, нарушению ее роста, повышенному внутричерепному давлению, неврологическим нарушениям и отставанию в развитии. Ранее выявление этой патологии критически важно для своевременного хирургического лечения», — рассказали в политехническом университете.