В Татарстане установилось рекордно высокое атмосферное давление, достигшее почти 780 миллиметров ртутного столба. По словам доцента кафедры метеорологии КФУ Тимура Аухадеева, такие значения для сентября крайне редки. Последний раз подобный показатель фиксировался лишь в феврале этого года.
Эксперт объясняет, что причиной стал малоподвижный антициклон, который определяет погодные условия в регионе. За последние сутки давление увеличилось на семь миллиметров. К середине недели ожидается понижение, а к выходным показатель снова начнет расти.
Метеозависимым жителям рекомендуется быть особенно внимательными к своему самочувствию, так как резкие колебания атмосферного давления могут негативно сказаться на здоровье.
