Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 1 октября 2025

Отключение горячей воды в Иркутске 1 октября 2025 года коснется Свердловского, Октябрьского и Правобережного округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, неудобства связаны с проведением ремонтных работ, необходимых для предотвращения аварийных ситуаций в будущем.
Отключение горячей воды в Иркутске 1 октября 2025.
— Проведём ремонт тепловой сети по улице Пискунова, 160, Иосифа Уткина, 6б, в микрорайоне Первомайский, 21б, — говорится в сообщении оператора.
В Октябрьском и Правобережном округах отопления и горячей воды не будет с 9:00 до 17:00. А в Свердловском округе временные неудобства продлятся с 9 до 16 часов.
Фото: телеграм-канал оператора тепловых сетей.