Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 1 октября 2025

Горячую воду отключат в трех округах Иркутска 1 октября.

Источник: Комсомольская правда

Отключение горячей воды в Иркутске 1 октября 2025 года коснется Свердловского, Октябрьского и Правобережного округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, неудобства связаны с проведением ремонтных работ, необходимых для предотвращения аварийных ситуаций в будущем.

Отключение горячей воды в Иркутске 1 октября 2025.

— Проведём ремонт тепловой сети по улице Пискунова, 160, Иосифа Уткина, 6б, в микрорайоне Первомайский, 21б, — говорится в сообщении оператора.

В Октябрьском и Правобережном округах отопления и горячей воды не будет с 9:00 до 17:00. А в Свердловском округе временные неудобства продлятся с 9 до 16 часов.

Фото: телеграм-канал оператора тепловых сетей.