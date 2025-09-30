Ричмонд
Экс-директор омского музтеатра официально получила новую должность

В минувший понедельник, 29 сентября 2025 года, БУК Омской области «Государственный центр народного творчества» официально обрел нового руководителя: учреждение культуры в статусе директора с указанной даты возглавляет Нэлли Бут. О грядущем назначении стало известно несколько недель назад.

Напомним, Нэлли Бут фактически вернулась на прежнее место работы, она являлась директором «Государственного центра народного творчества» в период с 2009 по 2017-й годы. Впоследствии она занимала руководящий пост в «Омском государственном музыкальном театре», который покинула летом 2025 года.

Стоит отметить, что Виктория Багринцева, возглавлявшая БУК «Государственный центр народного творчества» в «промежутке», останется в новой структуре, образуемой при этом учреждении — Центра нематериального этнокультурного достояния и креативных индустрий.