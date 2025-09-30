Экс-директор омского музтеатра официально получила новую должность

Напомним, Нэлли Бут фактически вернулась на прежнее место работы, она являлась директором «Государственного центра народного творчества» в период с 2009 по 2017-й годы. Впоследствии она занимала руководящий пост в «Омском государственном музыкальном театре», который покинула летом 2025 года.