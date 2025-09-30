В Ростовской области уходит в отставку глава Цимлянского городского поселения

Глава администрации Цимлянского городского поселения Павел Разумовский досрочно уходит в отставку. Еще не утвержденное, по всей видимости, решение депутатов опубликовано на сайте местной администрации.
В документе указано, что чиновник увольняется по собственному желанию и должен покинуть пост 3 октября 2025 года. В указанный день планируют расторгнуть контракт, оформленный в сентябре 2021 года.
Исполнение обязанностей главы администрации Цимлянского городского поселения планируют возложить на Александра Канышева — заместителя главы администрации по городскому хозяйству. Управленец будет замещать открытую должность до завершения конкурса и последующего избрания нового главы.
Подпишись на нас в Telegram.