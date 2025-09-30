Ричмонд
В Ленобласти снизят тарифы на посещение природных территорий

С 1 октября в Ленинградской области начнут действовать осенне-зимние тарифы на посещение шести особо охраняемых природных территорий.

Источник: Аргументы и факты

Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природным ресурсам.

Так, прогулка по заказникам «Выборгский», «Кургальский», «Раковые озёра» и памятнику природы «Колтушские высоты» будет стоить 100 рублей вместо 150. Посещение заказника «Линдуловская роща» и памятника природы «Обнажения девона на реке Оредеж у посёлка Белогорка» обойдётся в 140 рублей вместо 200.

Для льготников и местных жителей вход остаётся бесплатным, контроль за оплатой проводят инспекторы.

«Собранные средства направляются на поддержание и ремонт инфраструктуры во всех ООПТ региона, работы ведутся круглогодично», — уточнили в комитете.