Школьники поселка Краснобродского в Кузбассе посетили пожарную часть

Воспитанники Центра развития творчества детей и юношества поселка Краснобродского в Кузбассе 25 сентября посетили с экскурсией пожарную часть № 12. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в организационно-координационном отделе управления образования администрации Прокопьевского муниципального округа.
Представитель МЧС рассказал школьникам о важнейших правилах, которые помогают спасти жизнь в чрезвычайных ситуациях, и продемонстрировал устройство пожарной машины. Особое впечатление на детей произвела возможность примерить часть профессионального снаряжения и почувствовать себя настоящими спасателями.
«Такие мероприятия не только расширяют кругозор, но и формируют у подрастающего поколения уважение к профессии пожарного и ответственное отношение к вопросам безопасности», — отметили в организационно-координационном отделе управления образования администрации Прокопьевского округа.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.