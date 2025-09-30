Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники поселка Краснобродского в Кузбассе посетили пожарную часть

Дети могли примерить на себя элементы снаряжения спасателей.

Воспитанники Центра развития творчества детей и юношества поселка Краснобродского в Кузбассе 25 сентября посетили с экскурсией пожарную часть № 12. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в организационно-координационном отделе управления образования администрации Прокопьевского муниципального округа.

Представитель МЧС рассказал школьникам о важнейших правилах, которые помогают спасти жизнь в чрезвычайных ситуациях, и продемонстрировал устройство пожарной машины. Особое впечатление на детей произвела возможность примерить часть профессионального снаряжения и почувствовать себя настоящими спасателями.

«Такие мероприятия не только расширяют кругозор, но и формируют у подрастающего поколения уважение к профессии пожарного и ответственное отношение к вопросам безопасности», — отметили в организационно-координационном отделе управления образования администрации Прокопьевского округа.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.