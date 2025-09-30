Омским пожарным пришлось лезть в окно, чтобы вызволить закрывшегося ребенка

И подробностей спасения в ведомстве отметили, что обнаружившая закрытую дверь мама ребенка очень испугалась и вызвала полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов оценили ситуацию и решили не ломать дверь, чтобы не напугать ребенка, а для проникновения в жилье вызвали пожарных. Сотрудники МЧС аккуратно вскрыли пластиковое окно, проникли в квартиру и открыли дверь на радость маме и дочке.