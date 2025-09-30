Омским пожарным пришлось лезть в окно, чтобы вызволить закрывшегося ребенка

О редком случае в повседневно службе сотрудников МЧС, когда им пришлось лезть в окно квартиры не ради борьбы с огнем, рассказали в телеграм-канале «МЧС Омской области».
«Вчера в поселке Любино произошел трогательный случай спасения маленького ребенка. Трехлетняя девочка случайно закрыла дверь изнутри, когда мама ненадолго вышла выгулять собаку», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Фото: телеграм-канал «МЧС Омской области».
И подробностей спасения в ведомстве отметили, что обнаружившая закрытую дверь мама ребенка очень испугалась и вызвала полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов оценили ситуацию и решили не ломать дверь, чтобы не напугать ребенка, а для проникновения в жилье вызвали пожарных. Сотрудники МЧС аккуратно вскрыли пластиковое окно, проникли в квартиру и открыли дверь на радость маме и дочке.