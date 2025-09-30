Ричмонд
Минздрав ответил на жалобы родных лежачих пермяков на нехватку санитарок

По словам людей, им посоветовали нанимать сиделок.

Минздрав Пермского края в комментарии сайту perm.aif.ru ответил на жалобы родственников лежачих пациентов на нехватку санитарок в городской больнице.

Речь идёт о ситуации, которая возникла в пульмонологическом отделении Городской клинической больнице № 2 (ГКБ № 2). Как рассказала perm.aif.ru пермячка Мария, чей родственник проходит лечение в учреждении, одна из местных медсестёр высказала своё возмущение относительно ухода за лежачими пациентами.

Как рассказывает женщина, медсестра посоветовала родным самостоятельно нанимать сиделок, так как уход не получается оказывать полностью, якобы из-за нехватки персонала.

В Минздраве Пермского края сайту perm.aif.ru рассказали, что уход за лежачими пациентами входит в обязанности санитарок. В ведомстве также уточнили, что больным не могут отказать в госпитализации из-за отсутствия сиделки.