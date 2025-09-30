Ричмонд
80 тыс. омских пенсионеров участвуют в программе «Активное долголетие»

Министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская рассказала о реализации программы «Активное долголетие», которая стартовала в регионе с 2025 года.

Программа, направленная на повышение качества жизни пенсионеров, охватывает более 440 тысяч человек, каждый четвертый из которых старшего возраста.

Основной целью программы является создание условий для долгой и активной жизни пожилых людей, их интеграция в культурную, социальную и экономическую жизнь области. В рамках программы уже проведено более 60 мероприятий, на которых побывали более 80 тысяч участников.

Приоритетные направления включают развитие клубной деятельности, здоровье, социальное обслуживание и поддержку занятости. Помимо этого, пожилые жители региона получают различные меры социальной поддержки, такие как компенсация на газификацию и льготы на капремонт.

К Международному дню пожилого человека готовятся праздничные мероприятия, включая Фестиваль элегантного возраста, который пройдет 1 октября.

Напомним, что с 2025 года в Омской области пенсионеры старше 80 лет получают удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.