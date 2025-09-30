Суд арестовал на два месяца бывшего вице-губернатора Кубани

Информацию об этом разместила Объединенная пресс-служба судов края. Сообщается, что Власов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и частью 3 статьи 33 — частью 4 статьи 159 УК РФ. В статье 33 указаны виды соучастников преступления, а часть третья касается организатора преступления. В части 4 статьи 159 УК РФ говорится о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.
«Судом ходатайство удовлетворено. Срок меры — 2 месяца, то есть до 29.11.2025 года», — говорится в информации.
Напомним, 45-летний Александр Власов, который также является атаманом Кубанского казачьего войска, вчера заявил, что решил уйти с поста вице-губернатора и отправиться на СВО. Однако позже его задержали на выходе из здания краевой администрации.
Как сообщает ТАСС, предварительно его подозревают в хищении в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечения участников спецоперации.