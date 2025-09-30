Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал на два месяца бывшего вице-губернатора Кубани

Октябрьский районный суд Краснодара 30 сентября удовлетворил представление следователя и избрал для задержанного накануне бывшего и.о. вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Источник: Российская газета

Информацию об этом разместила Объединенная пресс-служба судов края. Сообщается, что Власов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и частью 3 статьи 33 — частью 4 статьи 159 УК РФ. В статье 33 указаны виды соучастников преступления, а часть третья касается организатора преступления. В части 4 статьи 159 УК РФ говорится о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

«Судом ходатайство удовлетворено. Срок меры — 2 месяца, то есть до 29.11.2025 года», — говорится в информации.

Напомним, 45-летний Александр Власов, который также является атаманом Кубанского казачьего войска, вчера заявил, что решил уйти с поста вице-губернатора и отправиться на СВО. Однако позже его задержали на выходе из здания краевой администрации.

Как сообщает ТАСС, предварительно его подозревают в хищении в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечения участников спецоперации.