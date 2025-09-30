Визит сотрудничества. Пермь и Минск развивают совместные проекты

Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным посетила Минск.
В составе делегации работали депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин и другие представители региона. Участники рабочей поездки провели встречи с белорусскими партнёрами, а также приняли участие в мероприятиях, направленных на укрепление сотрудничества в экономике, промышленности и образовании.
Во время визита делегации Прикамья в Минск состоялась рабочая встреча с министром лесного хозяйства Беларуси Александром Куликом. Результатом встречи стало подписание сторонами плана мероприятий на 2026−2028 годы. Документ предусматривает развитие лесного хозяйства и промышленной кооперации. Реализация подписанных соглашений должна способствовать повышению эффективности использования природных ресурсов и улучшению экологической ситуации.
Также прошла встреча с заместителем премьер-министра Беларуси Виктором Каранкевичем. На ней бсуждались экономические аспекты сотрудничества. Беларусь остаётся одним из ключевых торгово-экономических партнёров Пермского края: в 2024 году товарооборот между регионами составил 292,5 млн долларов, при этом экспорт из Пермского края достиг 166,8 млн долларов, а импорт вырос на 17,7% и составил 125,6 млн долларов. Среди основных экспортных позиций Прикамья — продукция химической промышленности (50,8%), машины и оборудование (18,3%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (12,5%).
«Работники 13 белорусских предприятий прошли обучение в прикамском Центре повышения квалификации “Становление”. Сотрудничаем и поддерживаем надёжное партнёрство с Беларусью во всех ключевых сферах — от экономики до спорта. Уверен, что направления будут и дальше расширяться», — сказал Дмитрий Махонин.
В республике Беларусь компании Прикамья — «Роботех», «Рус Импорт» и Центр «Становление» — приняли участие в работе первой Международной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь» и представили свои разработки. За последние два года предприятия Пермского края заключили контракты на сумму почти 120 млрд рублей.
Во время рабочей поездки представители Прикамья побывали на Минском подшипниковом заводе, который реализует крупный проект пермской компании «Роботех». На предприятии интегрировано 27 роботизированных ячеек для обслуживания 64 станков через центральный диспетчерский пункт.
Только в 2025 году «Роботех» поставил продукции на 180 млн рублей и заключил новые контракты ещё на 15 млн. Эксперты отмечают, что проект стал примером успешной кооперации. Полученный результат говорит о том, что у него есть потенциал для расширения.
Антон Немкин отметил, что для Прикамья Беларусь остаётся одним из ключевых партнёров.
«Мы видим огромный потенциал для совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и образовании. Подписанные соглашения и текущие контракты демонстрируют, что сотрудничество приносит ощутимый экономический эффект, укрепляет позиции наших компаний на внешних рынках и создаёт новые рабочие места. Это пример того, как межрегиональное взаимодействие может быть взаимовыгодным и перспективным», — прокомментировал результаты рабочей поездки Антон Немкин.
Напомним, ранее Антон Немкин высказывался о развитии культуры вождения в России. Депутат также уделяет особое внимание цифровой среде и ратует за то, чтобы она была доступна всем категориям населения, включая людей с инвалидностью.