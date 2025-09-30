Визит сотрудничества. Пермь и Минск развивают совместные проекты

В составе делегации работали депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин и другие представители региона. Участники рабочей поездки провели встречи с белорусскими партнёрами, а также приняли участие в мероприятиях, направленных на укрепление сотрудничества в экономике, промышленности и образовании.

Во время визита делегации Прикамья в Минск состоялась рабочая встреча с министром лесного хозяйства Беларуси Александром Куликом. Результатом встречи стало подписание сторонами плана мероприятий на 2026−2028 годы. Документ предусматривает развитие лесного хозяйства и промышленной кооперации. Реализация подписанных соглашений должна способствовать повышению эффективности использования природных ресурсов и улучшению экологической ситуации.

Также прошла встреча с заместителем премьер-министра Беларуси Виктором Каранкевичем. На ней бсуждались экономические аспекты сотрудничества. Беларусь остаётся одним из ключевых торгово-экономических партнёров Пермского края: в 2024 году товарооборот между регионами составил 292,5 млн долларов, при этом экспорт из Пермского края достиг 166,8 млн долларов, а импорт вырос на 17,7% и составил 125,6 млн долларов. Среди основных экспортных позиций Прикамья — продукция химической промышленности (50,8%), машины и оборудование (18,3%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (12,5%).

Особое внимание во время рабочей встречи стороны уделили совместной работе в области образования. О том, что у Прикамья есть большой ресурс в сфере экспорта образования, рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Отдельно он остановился на подготовке специалистов рабочих и инженерных специальностей. Кстати, с тем же тезисом он выступал с докладом перед Владимиром Путиным, когда президент прилетал в Пермь.