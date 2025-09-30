Почти 400 жителей Новосибирской области переселят из аварийного жилья

Возможность переехать из аварийного жилья в 2025—2026 годах получат почти 400 жителей Новосибирской области. Переселение граждан из аварийного жилфонда является одной из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы и правительства региона.
«В рамках региональной программы планируется переселение 394 человек из аварийного жилья площадью 7,63 тысячи квадратных метров. Мероприятия будут реализованы в течение 2025−2026 годов в четырех городах: Новосибирске, Искитиме, Оби и Татарске», — прокомментировал и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Евгений Назаров.
В этом году за счет собственных средств областного бюджета из аварийного жилья уже расселили 53 человека. Также регион получит финансовую поддержку на переселение людей из аварийного жилья от Фонда развития территорий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.