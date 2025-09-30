Ричмонд
Самая большая семья в Беларуси воспитывает 14 детей

Минтруда озвучило район, в котором проживает самая большая семья в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Самая большая семья в Беларуси воспитывает 14 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве отметили, что в стране 46 семей воспитывают десять и более детей.

«Самая большая семья в стране на сегодняшний момент воспитывает 14 несовершеннолетних родных детей, вообще у них 15 детей, но старшему ребенку уже исполнилось 18 лет», — обратили внимание в Минтруда.

В пресс-службе уточнили, что указанная большая семья проживает в Солигорском районе. И добавили, что в Беларуси самым многодетным регионом является Брестская область. После нее идут Гомельская и Минская области.

Тем временем Минтруда Беларуси сказало, в каких сферах работает больше всего пенсионеров.

Ранее белорусский адвокат сказал, должны ли пассажиры уступать места для пожилых и инвалидов в транспорте.

А еще бойфренд белоруски Арины Соболенко показал откровенные снимки их отдыха в Греции: «Родной город с моей любовью».