Самая большая семья в Беларуси воспитывает 14 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве отметили, что в стране 46 семей воспитывают десять и более детей.
«Самая большая семья в стране на сегодняшний момент воспитывает 14 несовершеннолетних родных детей, вообще у них 15 детей, но старшему ребенку уже исполнилось 18 лет», — обратили внимание в Минтруда.
В пресс-службе уточнили, что указанная большая семья проживает в Солигорском районе. И добавили, что в Беларуси самым многодетным регионом является Брестская область. После нее идут Гомельская и Минская области.
