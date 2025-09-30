На метеостанции Уфа-Дема зарегистрировали рекордно низкую температуру

Сегодня ночью, 30 сентября, на аэрологической станции «Уфа-Дема» был зафиксирован новый абсолютный минимум температуры воздуха для этой календарной даты. Столбик термометра опустился до отметки −6,4°C.
Как сообщает Башгидрометцентр, предыдущий рекорд холода для 30 сентября держался 70 лет и составлял −5,2°C. Он был установлен в 1955 году.
Минувшей ночью похолодание охватило всю территорию республики. Температура воздуха понижалась до −3, −10°C. Самым холодным местом в Башкирии стала метеостанция Кананикольское в Зилаирском районе, где был зарегистрирован минимум в −11,4°C.
