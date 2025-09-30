За первые сутки тепло подано в 56% жилого фонда

В Казани за первые сутки включили отопление более чем в половине многоквартирных домов. Тепло поступило в 3342 МКД, что составило 56% от планового значения. Отопительный сезон начат для 2283 многоквартирных домов с центральным отоплением и 459 — с индивидуальным. Ожидается поступление тепла еще в 2679 домовладений.