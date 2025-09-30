За первые сутки тепло подано в 56% жилого фонда

В Казани за первые сутки включили отопление более чем в половине многоквартирных домов. Тепло поступило в 3342 МКД, что составило 56% от планового значения. Отопительный сезон начат для 2283 многоквартирных домов с центральным отоплением и 459 — с индивидуальным. Ожидается поступление тепла еще в 2679 домовладений.
Тепловая энергия поступила и в 592 социальных объекта, что составляет 68% от общего количества. К теплу подключены 342 детских сада, 158 школ, 45 медучреждений, 10 культурных, 20 спортивных объектов.
Напомним, во время аппаратного совещания руководитель исполкома Рустем Гафаров отметил, что на отладку процессов теплоснабжения потребуется еще две-три недели.
По всем вопросам, касающимся отопления, можно обратиться в систему «Открытая Казань» по телефону: +7 (843)236−41−23. Оставить обращение можно через колл-центр мэрии Казани +7 (843)222−72−22.