В Уфе умер народный артист России Олег Ханов

Известнейший артист долгие годы играл в Башдраме и руководил этим театром, работал в Оренбурге и Москве.

Источник: соцсети Амины Шафиковой

О кончине выдающегося театрального деятеля Башкирии сообщила министр культуры Амина Шафикова:

«Сегодня перестало биться сердце большого Мастера, надежного Друга и настоящего Человека… Прощайте, Олег Закирович», — написала она.