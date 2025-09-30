В Уфе умер народный артист России Олег Ханов

О кончине выдающегося театрального деятеля Башкирии сообщила министр культуры Амина Шафикова:
«Сегодня перестало биться сердце большого Мастера, надежного Друга и настоящего Человека… Прощайте, Олег Закирович», — написала она.
Известнейший артист долгие годы играл в Башдраме и руководил этим театром, работал в Оренбурге и Москве.
О кончине выдающегося театрального деятеля Башкирии сообщила министр культуры Амина Шафикова:
«Сегодня перестало биться сердце большого Мастера, надежного Друга и настоящего Человека… Прощайте, Олег Закирович», — написала она.