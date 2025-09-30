Ричмонд
В России прекратили работу визовые центры Чехии

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Визовые центры Чехии в России прекращают свою работу с 30 сентября, сообщается на сайте VFS Global.

«Уважаемые заявители, информируем вас об окончании работы визовых центров Чехии в России. Двадцать шестого сентября 2025 года — последний день приёма заявлений в региональных центрах, 29 сентября 2025 года — в Москве. После этой даты для подачи заявлений о выдаче чешских шенгенских виз следует обращаться напрямую в консульский отдел посольства Чешской Республики в Москве», — говорится в сообщении на сайте.

Заявления, поданные через визовые центры, после рассмотрения консульским отделом будут направлены заявителям выбранным ими способом в обычном порядке, отметили в VFS Global.