В России прекратили работу визовые центры Чехии

«Уважаемые заявители, информируем вас об окончании работы визовых центров Чехии в России. Двадцать шестого сентября 2025 года — последний день приёма заявлений в региональных центрах, 29 сентября 2025 года — в Москве. После этой даты для подачи заявлений о выдаче чешских шенгенских виз следует обращаться напрямую в консульский отдел посольства Чешской Республики в Москве», — говорится в сообщении на сайте.