О последствиях передаче Киеву активов РФ предупредили в СВОП

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что доля «репарационного кредита», который предоставит Еврокомиссия за счет российских активов, замороженных после введения санкций, будет использоваться для приобретения вооружения и техники в европейских странах, пишет «Лента.ру».
Климов, комментируя заявление фон дер Ляйен, обратил внимание, что ЕС все глубже участвует в противостоянии между Москвой и Киевом. Он отметил, что европейские политики и чиновники Евросоюза со старта конфликта на Украине надеялись, что все военные действия будут выполнять исключительно украинцы, однако ВСУ эту цель не выполнили, поэтому в настоящее время Европа должна нести роль главного финансиста Киева.
«Это грабеж — открытое похищение чужого имущества, в данном случае нашего. Это видят все, в том числе те, кто тоже держит там у них свои деньги», — уточнил экс-сенатор.
Он добавил, что такие действия Евросоюза ухудшат его репутацию как площадки для хранения средств. Другие страны после блокировки российских активов и их незаконного использования могут отказаться от финансовых предложений Европы. Климов считает, что негативные последствия для ЕС в итоге превысят преимущества, которые получит Украина.
Ранее представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари объявил, что Евросоюз работает над «репарационным займом» для Киева. ЕС намерен выдать украинцам деньги, при этом не затронув основную часть заблокированных российских средств.