О последствиях передаче Киеву активов РФ предупредили в СВОП

Климов, комментируя заявление фон дер Ляйен, обратил внимание, что ЕС все глубже участвует в противостоянии между Москвой и Киевом. Он отметил, что европейские политики и чиновники Евросоюза со старта конфликта на Украине надеялись, что все военные действия будут выполнять исключительно украинцы, однако ВСУ эту цель не выполнили, поэтому в настоящее время Европа должна нести роль главного финансиста Киева.