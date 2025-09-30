Два донских предприятия подвели итоги внедрения бережливых технологий

В итоге производитель пластмассовых изделий и стройматериалов «ЗСК-Дон» уменьшил время протекания процессов на 15%, сократил незавершенное производство на 50% и увеличил выработку на 15%. В то же время предприятию «Семикаракорская керамика» благодаря внедрению инструментов бережливого производства удалось ускорить работу на 33,7%, сократить незавершенное производство на 26,4% и увеличить выработку на 19,3%. В следующие 2,5 года компании будут распространять изученные методики на другие производственные потоки.