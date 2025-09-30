Два донских предприятия подвели итоги внедрения бережливых технологий

Компании «ЗСК-Дон» и «Семикаракорская керамика» из Ростовской области завершили полугодовой этап участия в региональном проекте для компаний с годовой выручкой от 100 млн до 400 млн рублей. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
За время участия в проекте сотрудники предприятий прошли комплексное обучение инструментам бережливого производства. Рабочие группы компаний совместно с экспертами регионального центра компетенций провели диагностику производственных процессов и определили пилотные потоки, на примере которых внедрялись улучшения.
В итоге производитель пластмассовых изделий и стройматериалов «ЗСК-Дон» уменьшил время протекания процессов на 15%, сократил незавершенное производство на 50% и увеличил выработку на 15%. В то же время предприятию «Семикаракорская керамика» благодаря внедрению инструментов бережливого производства удалось ускорить работу на 33,7%, сократить незавершенное производство на 26,4% и увеличить выработку на 19,3%. В следующие 2,5 года компании будут распространять изученные методики на другие производственные потоки.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.