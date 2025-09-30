Делегация Петербурга приняла участие в слете Всемирного фестиваля молодежи

«Наша делегация — одна из самых многочисленных и многонациональных на слете. В ее составе представители 20 стран: России, Камеруна, Египта, Индии, Нигерии, Узбекистана, Туркменистана, Вьетнама, Китая, Бразилии, Пакистана и многих других. В прошлом году наша молодежь на очень высоком уровне показала себя на Всемирном фестивале молодежи», — отметил врио председателя городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Роман Волковский.