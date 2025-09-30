Делегация Петербурга приняла участие в слете Всемирного фестиваля молодежи

Слет Всемирного фестиваля молодежи, организованный в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», прошел 17−21 сентября в Нижнем Новгороде. В число его участников вошла делегация из Санкт-Петербурга, сообщили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Северной столицы.
Всего к слету присоединились 2 тыс. человек. От Санкт‑Петербурга было подано более 1,3 тыс. заявок для участия в масштабном международном мероприятии. По итогам конкурсного отбора такое право получили 52 активиста.
«Наша делегация — одна из самых многочисленных и многонациональных на слете. В ее составе представители 20 стран: России, Камеруна, Египта, Индии, Нигерии, Узбекистана, Туркменистана, Вьетнама, Китая, Бразилии, Пакистана и многих других. В прошлом году наша молодежь на очень высоком уровне показала себя на Всемирном фестивале молодежи», — отметил врио председателя городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Роман Волковский.
Для гостей слета было организовано более 80 мероприятий по семи ключевым направлениям: медиа, креативные индустрии и творчество, государственное управление, предпринимательство, спорт, образование и наука, цифровизация и IT. В программе приняли участие свыше 200 российских спикеров и около 60 экспертов из 39 стран.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.