На Байкале зимой не будет работать стоянка для маломерных судов

с 1 октября база-стоянка закрывается для посещения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На Байкале зимой не будет работать стоянка для маломерных судов. Как сообщили КП-Иркутск в ФГБУ «Заповедное Подлеморье», навигационный сезон подошёл к концу. Поэтому с 1 октября база-стоянка закрывается для посещения.

— Мы готовим инфраструктуру к холодам, чтобы обеспечить максимальную сохранность и надёжную защиту всего имущества, — рассказал начальник отдела туризма и рекреации Сергей Седельников.

Администрация Заповедного Подлеморья уже готовятся и строят планы на следующий туристический сезон. О дате открытия сообщат весной.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что аэропорт Братска утвердил осенне-зимнее расписание. Новый график полетов будет действовать с 26 октября по 28 марта.