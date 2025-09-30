Сотрудники омской полиции провели жесткое задержание иностранного гражданина

На опубликованном в паблике видео записан весь диалог сотрудника полиции с водителем. Мужчина действительно сперва отказывается выйти из автомобиля, а после стремительно убегает от полицейских. Также на видео присутствуют кадры жесткого задержания гостя — его роняют на землю и силой заворачивают руки за спину, чтобы надеть наручники.