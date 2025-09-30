Ричмонд
Сотрудники омской полиции провели жесткое задержание иностранного гражданина

У мужчины, приехавшего в Омскую область из страны ближнего зарубежья на своем автомобиле, отсутствовали документы на транспортное средство.

Источник: Комсомольская правда

Пришлось изрядно побегать и попотеть сотрудникам омской полиции при задержании гостя из страны ближнего зарубежья. Он внезапно проявил незаурядные способности в беге, но омские правоохранители сумели догнать и обезвредить нарушителя.

«Вчера на улице Красный Путь инспекторы ДПС остановили автомобиль “Хонда” под управлением 38-летнего гражданина ближнего зарубежья. При общении с водителем выяснилось, что у него отсутствуют документы на транспортное средство, а в отношении иномарки прекращены регистрационные действия. Когда прибыл эвакуатор, нарушитель предпринял попытку убежать. Полицейские задержали его, применили физическую силу и наручники», — сообщил по поводу инцидента телеграм-канал «Омская полиция».

На опубликованном в паблике видео записан весь диалог сотрудника полиции с водителем. Мужчина действительно сперва отказывается выйти из автомобиля, а после стремительно убегает от полицейских. Также на видео присутствуют кадры жесткого задержания гостя — его роняют на землю и силой заворачивают руки за спину, чтобы надеть наручники.

Теперь полицейским предстоит выяснить, почему гражданин не имел документов на автомобиль, как ему удалось без документов попасть на территорию России, и почему он пустился бежать, когда дело приняло для него серьезный оборот.